Cina, un video della tv australiana mostra dei pipistrelli vivi nel laboratorio di Wuhan

Un video trasmesso dalla televisione Sky News Australia mostra la presenza di pipistrelli vivi nel laboratorio di virologia di Wuhan, dove si ipotizza abbia avuto origine il coronavirus.

La versione dell’Oms ne esce ridimensionata, la quale bollava come “complottistiche” le tesi che parlavano di un virus uscito da un laboratorio.

Il filmato è stato girato dall’Accademia cinese delle scienze, per l’avvio del nuovo laboratorio di biosicurezza ed è del maggio 2017. Nel video si fa riferimento alle misure di sicurezza da adottare in caso di incidente e si vedono dei pipistrelli vivi in gabbia.