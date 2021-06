Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 15 giugno: oltre mille casi. Aumentano i morti

I dati di oggi 15 giugno sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un netto calo dei tamponi effettuati, con meno di mille casi positivi rilevati nella giornata di ieri. Dalla giornata di ieri altre sette Regioni sono entrate in zona bianca, con 40 milioni di italiani che ora sono senza restrizioni anti Covid.

Bollettino Protezione Civile 15 giugno

I dati sul Covid-19: