Coronavirus, in Francia addio alle mascherine all’aperto

In Francia è stato annunciato dal premier Jean Castex un nuovo provvedimento per togliere l’obbligo delle mascherine all’aperto. Rimarranno obbligatorie solo in caso di assembramenti, come è stato riferito dal premier francese. La norma sarà operativa a partire dalla giornata di domani, 17 giugno, mentre il coprifuoco verrà tolto a partire da domenica 20 giugno.

“Situazione in miglioramento, si possono fare degli aggiustamenti delle nostre misure, mantenendo alto il livello di vigilanza”, ha dichiarato Castex.