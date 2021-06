Pagamento Pensioni luglio 2021: ecco il calendario per il ritiro in posta. Si parte il 25 giugno

Pubblicato nelle ultime ore il nuovo calendario per il pagamento anticipato delle pensioni di luglio 2021 in posta. Ne ha dato comunicazione l’ordinanza della Protezione Civile numero 778/2021, nella quale si specificano le norme da mantenere anche per il prossimo mese, a causa della pandemia da coronavirus.

Nell’ordinanza si legge come il pagamento del trattamento pensionistico è anticipato dal 1° luglio al 25 giugno, con validità anche per le pensioni degli invalidi civili.

Pagamento pensioni luglio 2021: ecco il calendario

Da più di un anno è stato anticipato il pagamento delle pensioni a causa della pandemia da coronavirus, per evitare assembramenti in posta a chi deve andare a ritirare l’assegno mensile.

Inoltre per chi è titolare di una Carta Bancoposta, Carta Libretto o Postepay Evolution, sarà possibile ritirare la pensione dal 25 giugno senza considerare il proprio cognome dagli sportelli ATM Postamat.

Di seguito ecco l’ordine alfabetico con il quale recarsi in posta per ritirare la propria pensione in contanti:

A – B venerdì 25 giugno

C – D sabato 26 giugno

E – K lunedì 28 giugno

L – O martedì 29 giugno

P – R mercoledì 30 giugno

S – Z giovedì 1 luglio

Per chi ha difficoltà a recarsi in posta, è possibile chiedere l’intervento dei carabinieri per farsi portare la pensione a domicilio. Questo servizio è destinato a chi ha più di 75 anni di età e che non hanno delegato il ritiro della pensione.

Chi riceve la pensione tramite bonifico su Conto Corrente, l’accredito è previsto per il primo giorno utile bancabile del mese, che corrisponde al 1° luglio.