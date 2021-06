Coronavirus, variante Delta: quarantena per chi arriva dal Regno Unito

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha appena firmato una nuova ordinanza per contrastare l’arrivo della variante Delta del coronavirus in Italia. Ci sarà l’obbligo di quarantena di 5 giorno con tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna, dove i contagi sono di nuovo in crescita.

Inoltre nella stessa ordinanza si chiudono i confini a chi arriva da India, Bangladesh e Sri Lanka. Gli arrivi da Stati Uniti, Canada, Giappone e Unione Europea saranno consentiti con i requisiti del Green Pass. Basterà essere stati vaccinati da un farmaco approvato dall’Ema o avere un tampone negativo nelle ultime 48 ore.