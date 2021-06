Green Pass, firmato il decreto. In vigore dal primo luglio

Il Green Pass sarà in vigore in Italia dal primo luglio 2021, dopo la firma del decreto da parte del Presidente del Consiglio nella giornata di ieri. A partire dal primo luglio sarà valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea, attivo in maniera digitale.

Tutte le certificazioni legate alla vaccinazione saranno disponibili entro il 28 giugno sul sito governativo dgc.gov.it, una piattaforma dedicata al rilascio del Green Pass ai cittadini. Il Governo ha messo a disposizione un numero verde dell’App Immuni 800.91.24.91 per chiedere informazioni riguardo al Green Pass.

Si potrà richiedere la certificazione anche dal medico di base o in farmacia, utilizzando la tessera sanitaria.