Nella notte è morto Giampiero Boniperti, aveva 92 anni ed avrebbe compiuto 93 anni il 4 luglio. Ne ha dato comunicazione la famiglia, con i funerali che si svolgeranno privatavamente come già annunciato. Secondo quanto è stato riferito è morto per insufficienza cardiaca nella notte.

Era presidente onorario della Juventus, dove ha giocato come calciatore e poi come dirigente. In totale ha totalizzato 444 partite con la Juventus.