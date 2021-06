Coronavirus, il ministro Speranza: “Seconda dose con AstraZeneca per chi vuole”

Dopo la conferenza stampa del premier Draghi per chiarire la situazione legata al richiamo vaccinale, è stata pubblicata una circolare dal ministero della Salute per ufficializzare quanto riferito. Sarà possibile per le persone sotto i 60 anni che hanno ricevuto la prima dose con AstraZeneca effettuare il richiamo con lo stesso vaccino. Questa eventualità è prevista per chi rifiuta il mix vaccinale per la seconda dose.

L’indicazione del ministero è quella di effettuare la seconda dose con un vaccina a mRNA, per chi ha effettuato la prima dose con AstraZeneca.