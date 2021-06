Coronavirus nel mondo oggi 19 giugno, in aumento i casi in Regno Unito

Sono in crescita i casi in Regno Unito, a causa della variante Delta del coronavirus, che ha fatto innalzare il numero di contagiati. In Italia sono stati vietati gli ingressi senza quarantena dal Regno Unito, con 5 giorni di isolamento obbligatorio per chi entra nel Paese.

Negli Stati Uniti sono oltre 34 milioni i casi positivi, con 616 mila morti da inizio pandemia. In Italia sono stati superati i 127 mila deceduti, come da ultimo bollettino.