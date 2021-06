Mascherine all’aperto, il ministro Speranza chiede parere al Cts per toglierle

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha chiesto un parere al Comitato tecnico-scientifico per la rimozione dell’obbligo delle mascherine all’aperto. Il parere del Cts è atteso nelle prossime ore, con la probabilità che venga tolgo l’obbligo, come già accade in Francia e con la Spagna che va verso la stessa direzione.

L’annuncio era stato dato anche dal premier Draghi nella giornata di ieri durante la conferenza stampa, con il parere richiesto al Cts sulla possibilità di togliere l’obbligo delle mascherine all’aperto.