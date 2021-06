Apple AirPods Pro in super sconto per il Prime Day: sotto i 200 euro

Sono già iniziate alcune offerte per l’evento Prime Day 2021, ufficialmente al via dalla mezzanotte di oggi su Amazon. Alcuni marchi hanno già delle promozione attive, come molti dispositivi Apple, con gli auricolari wireless AirPods Pro che si trovano ora a 199 euro, rispetto ai 279 euro di listino. Di seguito la pagina ufficiale su Amazon:

Gli AirPods Pro hanno una cancellazione attiva del rumore, oltre ad avere la certificazione per poter resistere a polvere e sudore. Adatti dunque anche per l’utilizzo sportivo, con tre differenti misure di cuscinetti in silicone. Completa compatibilità con i dispositivi Apple e l’assistente vocale Siri, ma possono essere utilizzati anche su smartphone Android.

Una carica completa consente di arrivare fino a 24 ore di autonomia, con in dotazione una custodia di ricarica wireless.

Le altre offerte della Apple

Non solo gli AirPods Pro in offerta da parte di Apple, che ha messo in sconto anche gli ultimi modelli di Macbook Air e Pro con chip M1, con il più economico a 999 euro.