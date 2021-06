Coronavirus nel mondo oggi 20 giugno, aumentano i casi in Regno Unito

Sono in aumento in casi positivi in Regno Unito, dopo l’avanzare della variante Delta del coronavirus. L’Italia ha imposto una quarantena di cinque giorni per le persone in arrivo dal Regno Unito.

Negli Stati Uniti sono 34 milioni e mezzo le persone contagiate, mentre in Italia sono oltre 127 mila i morti, come da ultimo bollettino, stesso valore del Regno Unito.