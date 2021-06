F1, vince Verstappen in Francia. Secondo Hamilton. Male le Ferrari fuori dai punti

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Francia, davanti a Lewis Hamilton e Sergio Perez, dopo una gara con molti sorpassi nelle prime posizioni. Verstappen ha perso la prima posizione nelle prime curve, ma nel primo pit stop ha poi superato Hamilton grazie alla strategia.

A causa del degrado gomme il pilota olandese si è fermato per una seconda volta, a differenza dei piloti Mercedes, rimasti in pista con le gomme più dure. Nei giri finali con le gomme in uno stato migliore Verstappen ha ripreso la testa della gara.

Male le Ferrari, partite nelle prime posizioni e finite fuori dai punti, con Sainz in undicesima