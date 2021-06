Francia, oggi le elezioni regionali. Test per Macron: 48 milioni al voto

Oggi si terranno le elezioni regionali in Francia, per il primo turno che deciderà le sorti di 13 regioni. Favorita la candidata dell’estrema destra Marine Le Pen, accreditata di vincere almeno 6 regioni. Una prova elettorale per il presidente Emmanuel Macron, dopo la pandemia da coronavirus.

Queste elezioni sono state rinviate di 3 mesi a causa della diffusione del coronavirus, con il ballottaggio atteso tra una settimana. Si attende un’alta astensione, anche superiore a quella del 2015, che fu pari al 51%.