Iran, il nuovo presidente Raisi: “Non incontrerò Biden”

Il nuovo presidente eletto in Iran, Ebrahim Raisi, ha rilasciato le prime dichiarazioni sulle relazioni internazionali, in particolare con gli Stati Uniti. La conferenza stampa del presidente iraniano è stata trasmessa in TV, dopo l’elezione con il 61,9% dei voti, ma con l’affluenza ferma al 48%, la più bassa nella storia delle presidenziali.

Il presidente Raisi ha dichiarato di non voler incontrare il presidente americano Joe Biden: “Il mio messaggio agli Stati Uniti è questo: tornate all’accordo sul nucleare. Questa è la linea del governo, vanno tolte tutte le sanzioni e sosterremo un negoziato che garantisca i nostri interessi. Non vogliamo trattare solo per trattare”, ha dichiarato il presidente iraniano. Critiche anche all’Europa per la gestione delle sanzioni contro l’Iran.