Dalla mezzanotte è iniziato l’Amazon Prime Day 2021, previsto per le giornata del 21 e 22 giugno. Sono stati messi in offerta molti smartphone e smartwatch ad oltre il 50% di sconto.

Ci sono diversi smartphone Xiaomi e Oppo in offerta, oltre ai dispositivi Samsung di fascia media, come la classe A con il nuovo A32 e A52 in sconto.

In promozione anche molti smartwatch, con il Huawei GT 2 in sconto da 200 euro a 99 euro.