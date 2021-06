Il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, è tornato a parlare del Recovery Fund e dei piani dei rispettivi Paesi.

“Portare avanti i piani per il Recovery sarà impegnativo per i Paesi, soprattutto per chi riceve risorse maggiori. Tra 4-5 anni capiremo se la scommessa sarà stata vinta”, ha dichiarato Gentiloni, intervenendo alla Conferenza di Taormina e Messina.

Si chiede all’Italia di mantenere i suoi impegni: “Sarà fondamentale ma anche difficile” ha concluso l’ex premier.