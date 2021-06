A1, incidente con camion a fuoco tra Piacenza e Fiorenzuola: due morti

Sono due le vittime accertate nell’incidente che ha avuto luogo questa mattina sull’autostrada A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, il quale ha coinvolto un’auto e due camion. Uno dei due mezzi pesanti è andato a fuoco, intorno al chilometro 67 in direzione Milano. Successivamente sono state chiuse entrambe le direzioni, con i soccorsi ed i Vigili del fuoco che sono giunti nel luogo dell’incidente.

Per chi era in viaggio è stata predisposta una deviazione sulla strada statale 9 via Emilia. Sono stati segnalati 10 chilometri di coda a seguito della chiusura dell’autostrada.