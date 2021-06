Coronavirus nel mondo oggi 22 giugno, salgono i casi in Sud America

Sono in crescita i casi positivi in Sud America, con il Brasile e la Colombia che fanno registrare numeri record da alcune settimane. Crescita dei casi positivi anche in Regno Unito, a causa della variante Delta, con l’Italia che ha imposto una quarantena di cinque giorni.

In Italia sono oltre 127 mila i morti da inizio pandemia, come da ultimo bollettino, lo stesso numero del Regno Unito.