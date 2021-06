Dal prossimo 28 giugno non sarà obbligatoria la mascherina all’aperto

Secondo quanto è stato deciso dal Comitato tecnico-scientifico dal prossimo 28 giugno non ci sarà l’obbligo di mascherine nelle zone all’aperto, per quanto riguarda le Regioni in zona bianca.

Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, con un post sui social network: “Dal prossimo 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali del Cts”. Per il ministro ci sono le condizioni, con tutta Italia in zona bianca, per togliere l’obbligo dell’uso delle mascherine.

Si dovranno tenere sui mezzi pubblici e nei luoghi dove c’è assembramento all’aperto, come congressi e fiere.