Prime Day 2021, le 10 migliori offerte per rapporto qualità-prezzo

Dalla mezzanotte della giornata di ieri sono stati messi in offerta diversi prodotti su Amazon per il Prime Day 2021. Tra i migliori dispositivi che si trovano oggi in offerta per alcune ore ci sono smartphone, smartwatch, smart TV e elettrodomestici delle marche leader del rispettivo settore.

Di seguito la pagina ufficiale del Prime Day 2021:

Le 10 migliori offerte del Prime Day 2021

Tra gli smartphone in offerta spicca il Redmi Note 10 in versione 5G, mentre è stato scontato di oltre il 50% lo smartwatch Huawei GT 2, che si trova a 99 euro.

Poi in sconto anche molte smart TV Samsung di ultima generazione, oltre alle fotocamere Sony. Molti prodotti per la casa in offerta fino al 50%, tra cui diverse scope elettriche.