Prime Day 2021, tutti i videogiochi in offerta per PS4 e PS5

Dalla giornata di ieri sono in offerta moltissimi prodotti per il Prime Day 2021 (qui la diretta), con anche videogiochi per PlayStation 4 e 5 in promozione.

Tra i tanti giochi in sconto c’è il “Game of the Year 2020”, cioè Last of Us Parte 2, in offerta a 27 euro. In promozione a prezzo abbassato anche Cyperpunk 2077, il quale era già in sconto nei mesi scorsi dopo la risoluzione delle problematiche tecniche avute al lancio di dicembre.

Offerte PS4 – Prime Day 2021

Offerte PS5 – Prime Day 2021