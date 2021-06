Coronavirus nel mondo oggi 23 giugno, salgono i casi in Regno Unito

Sono in crescita i casi positivi in Regno Unito, con la variante Delta che ha fatto aumentare il numero dei contagiati nelle ultime settimane. L’Italia ha imposto una quarantena di cinque giorni per chi arriva dal Regno Unito.

In Italia sono 127 mila i morti da inizio pandemia, come da ultimo bollettino. In Regno Unito hanno superato i 128 mila deceduti.