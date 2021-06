Draghi: “La fiducia sta tornando”

Oggi il premier Draghi ha tenuto un discorso in Parlamento, in vista del Consiglio europeo del fine settimana. “Il rapporto con il Parlamento è essenziale per meglio definire le posizioni del nostro Paese. Il nostro obiettivo è quello di superare i tassi di crescita anemici che l’Italia registrava prima della pandemia”, ha dichiarato Draghi, puntando ad una ripresa costante.

“Abbiamo impiegato risorse ingenti per proteggere la capacità produttiva della nostra economia”, ha detto Draghi citando le stime della Commissione europea, che vede una crescita del 4,2% per il 2021 e del 4,4% per il 2022.