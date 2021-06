Xbox Series X è tornata disponibile su Amazon oggi: nuove scorte da questa mattina

Sono state messe in vendita nuove scorte di Xbox Series X su Amazon questa mattina, dopo alcuni mesi di assenza dalla piattaforma di e-commerce. Stesso problema registrato per la nuova PlayStation 5, le cui scorte sono ridotte e da molti mesi non viene messa in vendita online in maniera costante.

La nuova Xbox Series X è la console next-gen con più prestazioni di Microsoft, diretta concorrente della PS5 e con una fetta di mercato in crescita.

Le scorte potrebbero terminare rapidamente, come spesso accaduto nei mesi scorsi quando veniva messa in vendita la PlayStation 5.