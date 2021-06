Coronavirus nel mondo oggi 24 giugno, scendono i casi in Europa

Sono in decrescita i casi positivi nei principali Paesi europei, ad eccezione del Regno Unito, dove la variante Delta sta avanzando nei contagi. L’Italia ha imposto una quarantena di cinque giorni per chi arriva dal Regno Unito.

In Italia sono stati superati i 127 mila morti, come da ultimo bollettino. In Francia sono oltre 110 mila i deceduti dall’inizio della pandemia.