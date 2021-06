Un palazzo di 11 piani è crollato a Miami nella notte, nella zona di Collins Avenue a Surfside, come è stato riportato dai media locali. Sul luogo dell’incidente sono giunti i soccorsi ed i vigili del fuoco, con circa 100 appartamenti coinvolti. Il palazzo si troverebbe di fronte la spiaggia a nord della città di Miami Beach.

Non sono stati comunicati ancora dati ufficiali sui feriti e sulle vittime dell’incidente. Non è chiaro come sia stato possibile il crollo del palazzo.