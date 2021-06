M5S, Grillo: “Conte ha bisogno di me”. Sentiti i gruppi in Parlamento

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha sentito telefonicamente l’ex premier Giuseppe Conte, sulla questione legata al futuro politico del movimento. C’è stato un incontro tra Grillo ed i gruppi parlamentari di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, al termine del quale ha chiamato Conte.

“Il lavoro è completato per tre quarti, ci vorrà qualche giorno per sistemare tutti i dettagli”, ha detto Grillo ai parlamentari, sottolineando come verrà poi sottoscritto un documento insieme a Conte.