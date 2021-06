Blocco licenziamenti, il Governo proroga per il settore tessile. Sindacati in piazza

Il Governo ha deciso di prorogare il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre per i soli settori in crisi, in particolare quello del tessile. La formula della selettività non piace ai sindacati, che hanno organizzato per oggi una manifestazione in piazza contro la decisione del Governo.

Previsto un nuovo decreto a breve, per intervenire in tempo per il primo luglio, quando scadrà il blocco dei licenziamenti. Il settore delle scarpe e abbigliamento potrà usufruire della cassa integrazione e vedrà il blocco dei licenziamenti prorogato al 31 ottobre.