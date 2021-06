Max Verstappen ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Austria, davanti alle due Mercedes di Bottas ed Hamilton, col pilota finlandese che sarà penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza domani. Quinta posizione per Sergio Perez, che partirà in quarta posizione per la penalizzazione di Bottas. Nuovamente prima fila Verstappen-Hamilton, come negli ultimi Gran Premi.

La Ferrari di Leclerc ottiene la settima posizione, con Sainz che non è riuscito ad entrare nel Q3.