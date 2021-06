Variante Delta, nuovo lockdown a Sydney: due settimane di stop

La Nuova Zelanda è in lockdown dopo la rilevazione di 80 casi di coronavirus, tutti della variante Delta. Secondo quanto è stato riferito i casi positivi sono dovuti ad un arrivo di un equipaggio di un aereo, che ha poi effettuato la quarantena in un hotel.

La città era tornata alla normalità dopo alcuni mesi di lockdown, con la rimozione delle restrizioni e con l’azzeramento dei nuovi casi positivi.

Ora per cinque milioni di cittadini di Sydney si profilano altre due settimane di chiusura e potranno uscire solo per le attività essenziali o per andare a scuola o lavoro.