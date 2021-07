L’indice Rt è in calo a 0.63 rispetto ai valori della scorsa settimana, quando si attestava intorno allo 0.69. In diminuzione anche l’incidenza a 9 casi su 100 mila abitanti, rispetto agli 11 della scorsa settimana.

In aumento la variante Delta, nonostante i nuovi casi positivi siano in calo rispetto alla scorsa settimana. Rilevata anche la variante Kappa, che faceva parte del ceppo della variante Delta e che ora viene considerata in maniera univoca.