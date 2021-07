Coronavirus nel mondo oggi 3 luglio, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi positivi in Europa, con le varianti Delta e Kappa che sono emerse nelle ultime settimane. In Regno Unito sono 128 mila i morti da inizio pandemia, lo stesso numero dell’Italia secondo l’ultimo bollettino.

Negli Stati Uniti sono 34 milioni e mezzo i contagiati da inizio pandemia, mentre in Brasile sono 18 milioni e mezzo.