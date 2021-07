Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 6 luglio

I dati di oggi 6 luglio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Dalla giornata di ieri sono in vigore i cambiamenti del colore delle Regioni, con la Lombardia che è rimasta in zona bianca dalla scorsa settimana. I tamponi effettuati nel weekend hanno subito un calo come spesso accade, con conseguente diminuzione del numero di casi positivi.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 129 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 30 mila tamponi effettuati. Qui il bollettino nazionale di oggi 6 luglio.