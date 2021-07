Libri Scolastici 2021/2022 per tutte le classi e in offerta su Amazon: guida all’acquisto

Come ogni anno sono uscite le liste dei libri scolastici per la stagione 2021/22, disponibile per tutte le Regioni italiane e suddivise per classi. Possibile cercare subito il proprio istituto e la propria classe attraverso un portale messo a disposizione da Amazon, con la cartina dell’Italia e le varie classi disponibili per ogni provincia.

Il ministero dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha pubblicato una circolare nei giorni scorsi rendendo ufficiale la lista dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022, per dare la possibilità ai genitori di anticipare l’acquisto in vista dell’inizio delle lezioni a settembre.

Qui i documenti pubblicati per i docenti dal Miur per i libri di testo 2021/22, con tutte le indicazioni che hanno portato alla decisione delle liste dei libri scolastici.

Un anno di scuola dopo la Dad

L’anno scolastico appena concluso è stato condizionato dalla didattica a distanza, a causa della pandemia da coronavirus che ha colpito tutti i Paesi. Le lezioni si sono svolte in maniera anomala rispetto allo standard, ma il ministro Bianchi ha già anticipato che il prossimo anno scolastico si effettuerà tutto in presenza, senza l’adozione della didattica a distanza.

Questa volontà si evince anche nell’anticipare la lista dei libri di testo, per dare la possibilità a tutti di acquistare in tempo i vari testi scolastici.

L’anno scolastico 2021/22 inizierà il prossimo 13 settembre 2021 e terminerà il 4 giugno, come è stato comunicato dal ministero dell’Istruzione, con ogni Regioni che potrà effettuare dei cambiamenti limitati. Quest’anno non ci dovrebbe essere il caos legato al Covid come accaduto nel 2020, con molte Regioni che non hanno dato il via alle lezioni a causa dei contagi. Il ministro Patrizio Bianchi ha già annunciato che si prevedono lezioni senza mascherina e tutte in presenza, a differenza dello scorso anno.

La piattaforma per cercare i libri scolastici 2021/2022

Come fare per cercare i libri di testo in base al proprio istituto? A questo indirizzo è possibile andare sulla piattaforma di “Adozioni Libri Scolastici” messa a disposizione da Amazon, cliccando sul banner dedicato agli studenti.

Ecco la guida passo per passo per arrivare alla propria classe:

Cliccare sul link per la pagina ufficiale per la scuola

per la pagina ufficiale per la scuola Cliccare il banner “Libri Scolastici” per andare sulla piattaforma “Adozioni Libri Scolastici”

Apparirà la mappa dell’Italia, cliccare sulla propria Regione

Scegliere la propria provincia

Selezionare il tipo di scuola (primaria, media, superiori)

Scegliere il proprio istituto

Cliccare sulla classe

A quel punto dovrebbe apparire la lista dei libri scolastici 2021/2022 per tutte le materie. Se un libro di testo è in sconto verrà evidenziato il prezzo scontato di fianco, con un massimo del 15% di promozione possibile.