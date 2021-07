Gentiloni: “Pil italiano tornerà pre-Covid nel 2022”

Il Commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, ha parlato della situazione economica dell’Italia, annunciando una possibile ripresa nel 2022, con un ritorno del Pil ai livelli pre-Covid.

“Si prevede che l’Italia raggiungerà i livelli pre Covid nel 2022, mentre altri Paesi membri lo raggiungeranno alla fine del 2021”, queste le parole del Commissario europeo, parlando alla conferenza stampa delle previsioni economiche.

Il tasso di crescita previsto per l’Italia nel 2022 è del 5%, come è stato annunciato da Gentiloni, con le stime in rialzo rispetto agli ultimi rapporti.