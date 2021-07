I dati di oggi 8 luglio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Nei giorni scorsi c’è stato un incremento del numero di casi positivi in Lombardia, come spesso accade dopo il weekend, con il numero di tamponi effettuati in aumento. La Lombardia è rimasta in zona bianca dalla scorsa settimana.

Oggi sono 215 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 31 mila tamponi effettuati. I nuovi ingressi in terapia intensiva non sono stati rilevati oggi.