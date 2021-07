Coronavirus nel mondo oggi 8 luglio, salgono i casi positivi in Europa e Regno Unito

I casi positivi in Europa sono in aumento nelle ultime settimane, a causa della variante Delta da coronavirus, partita dal Regno Unito ed arrivata negli altri Paesi. Negli Stati Uniti sono 34 milioni e mezzo i contagiati da inizio pandemia, con 621 mila morti.

In Italia sono 127 mila i morti come da ultimo bollettino, mentre il Regno Unito ne ha 128 mila, il numero più alto in Europa.