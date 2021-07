Ddl Zan, Salvini: “Se bocciato colpa della sinistra”. PD: “La Lega non vuole la legge”

Continua lo scontro politico sul Ddl Zan tra i partiti, con la Lega che punta alle modifiche per poter poi votare in Aula la legge. La distanza tra PD e Lega è ancora molta, con la calendarizzazione fissata per il 13 luglio alle 16,30, dopo aver respinto i calendari alternativi di Lega e Forza Italia che chiedevano l’approdo in Aula per il 20 luglio.

“La Lega lavora per dare risposte agli italiani, altri si occupano solo di ius soli e ddl Zan”, questa la posizione di Salvini, con Letta che insiste e accusa la Lega di voler affossare la legge.