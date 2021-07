Pfizer e Moderna hanno comunicato l’intenzione di aggiornare i propri vaccini a mRNA per contrastare la variante Delta del coronavirus. Le due aziende hanno sviluppato il vaccino anti Covid contro la variante Delta e tra poche settimane inizieranno a testarne l’efficacia.

Inoltre Pfizer chiederà l’autorizzazione per la terza dose di vaccino alle autorità sanitarie, come Fda negli Stati Uniti e Ema in Europa.