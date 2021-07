Coronavirus nel mondo oggi 10 luglio, salgono i casi in Europa

Sono in aumento i casi positivi in Europa e Sud America da coronavirus oggi 10 luglio, a causa della variante Delta. In Italia secondo il rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità i casi da variante Delta sono in aumento, con 127 mila morti da inizio pandemia come da ultimo bollettino.

In Regno Unito sono 128 mila i morti da inizio pandemia, mentre negli Stati Uniti 622 mila.