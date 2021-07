Coronavirus, l’indice Rt in salita a 0.91. Si diffonde la variante Delta

La variante Delta da coronavirus è in aumento sul territorio italiano, come riporta il rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. L’indice Rt è in rialzo a 0.91 questa settimana, mentre la scorsa si attestava intorno allo 0,66, con aumento anche dell’incidenza a 19 casi su 100 mila abitanti.

“Aumenta l’incidenza settimanale a livello nazionale, con un rialzo diffuso in tutte le regioni. Quasi tutte le Regioni hanno un rischio epidemico moderato”, queste le parole contenute nel rapporto dell’Iss pubblicato oggi dal ministero della Salute. La causa principale è attribuita alla variante Delta, che sta facendo aumentare i casi positivi.