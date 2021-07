I dati sul coronavirus di oggi 17 luglio in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un incremento del numero di casi positivi, mentre nel weekend è atteso un calo a causa della minor capacità di elaborazione dei tamponi. Il rapporto dell’indice Rt sul coronavirus è stato pubblicato ieri ed ha mostrato un valore in aumento a 0.91.

Bollettino Protezione Civile 17 luglio

I dati sul Covid-19: