Pagamenti anticipati Pensioni Agosto 2021: ecco il calendario per il ritiro in posta

Il prossimo mese si proseguirà con il pagamento delle pensioni in anticipo a causa della pandemia da coronavirus, come avviene da diversi mesi per le persone che vanno a ritirare i contanti in posta. Per evitare assembramenti i pagamenti delle pensioni di agosto 2021 saranno anticipati alla fine di luglio, con scaglionamento a seconda del cognome.

Pagamento Pensioni anticipate agosto 2021: ecco il calendario

Si potrà andare in posta dal 27 luglio per chi vuole ritirare in persona la propria pensione anticipata. Per chi è titolare di un conto BancoPosta, PostePay Evolution o Libretto, la pensione verrà accreditata nella giornata del 27 luglio, con la possibilità di andare a ritirare negli ATM la propria mensilità.

cognomi che iniziano con lettere dalla A alla C: ritiro il 27 luglio ;

; cognomi che iniziano con lettere dalla D alla G: ritiro il 28 luglio ;

; cognomi che iniziano con lettere dalla H alla M: ritiro il 29 luglio ;

; cognomi che iniziano con lettere dalla N alla R: ritiro il 30 luglio ;

; cognomi che iniziano con lettere dalla S alla Z: ritiro il 31 luglio

Per le persone che non possono muoversi è previsto un servizio messo a punto dai carabinieri per la consegna a domicilio della pensione in contanti.

Chi è titolare di un conto in banca riceverà la pensione di agosto 2021 il primo giorno bancabile del mese, in questo caso martedì 2 agosto.