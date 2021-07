Coronavirus, indice Rt sale a 1.26: valore record degli ultimi mesi

Il rapporto pubblicato oggi dall’Istituto Superiore di Sanità sull’indice Rt del contagio da coronavirus in Italia, ha mostrato un aumento a 1.26 rispetto ai valori della scorsa settimana.

L’incidenza della scorsa settimana era di 19 casi per 100 mila abitanti, mentre questa settimana il valore sale a 40 casi per 100 mila abitanti.

La variante Delta è in aumento in percentuale sui casi positivi rilevati sul territorio italiano. Sono 19 le Regioni a rischio moderato, in aumento rispetto alla scorsa settimana.