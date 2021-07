I dati di oggi 23 luglio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento dei casi positivi e del tasso di positività in Regione, con la variante Delta che sta diventando predominante in Lombardia. Dalla prossima settimana la Lombardia rimarrà in zona bianca, dopo il cambio dei parametri per il passaggio alla zona gialla.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.