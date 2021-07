Coronavirus Lombardia, tutti i dati di oggi 24 luglio

I dati di oggi 24 luglio sul coronavirus in Lombardia sono stati forniti dalla Regione. Nei giorni scorsi c’è stato un incremento del numero di casi positivi a causa della variante Delta, diffusa su tutto il territorio italiano. La Lombardia dalla prossima settimana rimarrà in zona bianca, dopo il cambio dei parametri per il passaggio in zona gialla effettuato dal Governo nei giorni scorsi.

I dati di oggi sono in aggiornamento alle ore 18.

Oggi sono 574 i casi positivi in Lombardia, a fronte di 40 mila tamponi effettuati. Qui il bollettino nazionale di oggi 24 luglio.