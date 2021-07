Coronavirus nel mondo oggi 24 luglio, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi positivi in Europa, a causa dell’aumento della variante Delta in molti Paesi, tra cui anche l’Italia. Negli Stati Uniti sono 35 milioni i casi positivi da inizio pandemia, con 626 mila morti.

In Italia sono 128 mila i morti da inizio pandemia, come da ultimo bollettino, mentre in Regno Unito sono 129 mila.