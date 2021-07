Vaccini, aumentano le prenotazioni dopo la decisione sul Green Pass

In Italia sono in aumento le prenotazioni dei vaccini, dopo l’annuncio del premier Draghi di rendere obbligatorio l’utilizzo del Green Pass in alcuni luoghi pubblici. Molte Regioni hanno evidenziato un aumento delle prenotazioni dei vaccini, dal Lazio al Piemonte, ma anche il Veneto e la Lombardia.

Secondo quanto riportato dal ministero della Salute sono quasi 5 milioni gli italiani sopra i 50 anni che non sono ancora vaccinati.

L’ultimo decreto del Governo introduce l’obbligo dal prossimo 6 agosto dell’utilizzo del Green Pass per accedere alle zone a più alto rischio, come spettacoli ristoranti al chiuso, eventi, musei, piscine e palestre.