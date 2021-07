Nella giornata di oggi è stato pubblicato il rapporto settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sull’indice Rt, che vede un aumento all’1.57 rispetto all’1.26 della scorsa settimana.

In rialzo anche l’incidenza che passa da 40 a 58 casi per 100 mila abitanti. Sono 20 le Regioni a rischio moderato questa settimana. In aumento i ricoveri questa settimana a causa della variante Delta.